В мире число заражений коронавирусом превысило 34,88 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 34882925 (+403370 за сутки) по данным Worldometer на 15:39 3 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1034068 (+6415) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7923252 (+138532) человек, из них 66314 (+246) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 25925605 (+258423) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7549323 (+51403) случаями заражения, Индия – 6471934 (+79974), Бразилия – 4882231 (+33002), Россия – 1194643 (+9412) и Колумбия – 841531 (+6192). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 79974, США – 51403, Бразилия – 33002, Аргентина – 14687, Франция – 12148. Беларусь (402) – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 213524, Бразилия – 145431, Индия – 100875, Мексика – 78078 и Великобритания – 42268. Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1071, США – 864, Бразилия – 664, Мексика – 432, Аргентина – 311. Беларусь – на 62 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 79421 случай заражения коронавирусом и 844 смерти.