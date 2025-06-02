Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются на фоне решения ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожала до $64,27 за баррель, что на $1,49 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,57 до $62,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,71 до $62,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,15 до $60,79 за баррель.