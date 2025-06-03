Цены на нефть эталонных марок утром во вторник продолжают повышаться.

Августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 до $64,81 за баррель. В понедельник цены на Brent увеличились на $1,85 до $64,63 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,31 до $62,83 за баррель. За предыдущую сессию контракт повысился в цене на $1,73 до $62,52 за баррель.

В понедельник цены на нефть резко выросли, в том числе благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.