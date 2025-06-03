Последнее обновление: 03.06.2025 16:18

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник продолжают повышаться

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник продолжают повышаться.

Августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 до $64,81 за баррель. В понедельник цены на Brent увеличились на $1,85 до $64,63 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,31 до $62,83 за баррель. За предыдущую сессию контракт повысился в цене на $1,73 до $62,52 за баррель.

В понедельник цены на нефть резко выросли, в том числе благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.

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