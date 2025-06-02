Капитализация стейблкоинов превысила $250 млрд

Общая рыночная капитализация стейблкоинов впервые преодолела отметку в $250 млрд.

Из этой суммы $245,5 млрд приходится на «стабильные монеты», обеспеченные долларом США.

Лидирует USDT от Tether с капитализацией свыше $153 млрд. За ним следует USDC от Circle с $60,9 млрд.

CEO Kronos Research Хэнк Хуанг назвал преодоление порога в четверть триллиона долларов «поворотным моментом», отметив, что «стейблкоины больше не эксперимент, а необходимость».

По его словам, сегмент готов к быстрому расширению, и к 2026 году рынок может удвоиться. Хуанг отметил быстро меняющийся ландшафт в среде эмитентов. Доминирование USDT и USDC могут оспорить новые игроки, такие как связанный с президентом США Дональдом Трампом USD1 и выпущенные банками токены.

Аналитики связывают рост с повышением регуляторной ясности и распространением DeFi. Директор по исследованиям LVRG Research Ник Рак подтвердил, что это ключевые факторы.

Сенат 19 мая продвинул законопроект GENIUS Act. Инициатива направлена на создание правовой базы для привязанных к доллару криптовалют и получила поддержку Трампа.

Документ требует полного обеспечения стейблкоинов долларами США или высоколиквидными активами. Эмитенты с капитализацией свыше $50 млрд должны проходить ежегодный аудит.

Напомним, 22 мая в WSJ сообщили, что компании, совладельцами которых являются JPMorgan, Bank of America, CitiGroup, Wells Fargo и другие крупные банки, обсуждают запуск совместного стейблкоина.

В апреле Citigroup спрогнозировал рост капитализации «стабильных монет» до $3,7 трлн через пять лет, а Standard Chartered — до ~$2 трлн к 2028 году.