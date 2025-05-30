Компания Hugging Face представила два робота-гуманоида

Компания Hugging Face представила два новых гуманоидных робота — HopeJR и Reachy Mini. Об этом пишет TechCrunch.

HopeJR — полноразмерный человекоподобный бот, имеющий 66 управляемых степеней свободы. Он может ходить и двигать руками, а стоить будет примерно $3000.

Reachy Mini — настольный гаджет способен двигать головой, говорить, слушать и применяться для тестирования ИИ-приложений. Его цена колеблется в районе $250-300.

В Hugging Face не назвали точных сроков начала поставок роботов. Первые экземпляры планируют отправить к концу 2025 года. На данный момент открыт список ожидания.

Оба робота имеют открытый исходный код, благодаря чему каждый сможет проверить принцип их работы.