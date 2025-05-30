В Беларуси наблюдается недобор на бюджетные места в вузах. Такая информация прозвучала сегодня во время доклада чиновников о вступительной компании.

Лукашенко 30 мая собрал у себя вице-премьера Наталью Петкевич, замглавы своей администрации Владимира Перцова, председателя КГК Василия Герасимова и министра образования Андрея Иванца.

Как было доложено, вступительная кампания в этом году не претерпела значительных изменений и проходит по устоявшемуся алгоритму.

"Но существует, пусть небольшой (полтора-два процента), недобор на бюджетные места. Мы должны принимать меры, чтобы эти места были заняты. Мы же готовим за счет бюджета тех специалистов, которые очень нужны для народного хозяйства. Минобразования, правительство как в этом направлении работают? Что сделали и что надо сделать?", - спросил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он напомнил о своем требовании обеспечить прозрачность вступительной кампании. По его словам, важно не потерять возможность увидеть каждого абитуриента.

Лукашенко также поинтересовался, какие льготы предоставлены абитуриентам и насколько объективен этот процесс.

"Я вас знаю. Вы, сидящие за этим столом, люди не только образованные, но и отличники. И вы все можете оценивать со своей позиции: вот, знания, знания, не знаешь - иди вон и так далее и тому подобное. А по итогу, вы помните, когда мы заканчивали вузы, те, которые были слабаками, если исходить из этих критериев, оказывались посильнее тех отличников, которые сдавали экзамены. Поэтому хотелось бы услышать здесь вашу оценку", - сказал пенсионер.

Он также порадовался растущим наборам в колледжи. В этом году на уровень профессионально-технического образования планируется принять 28 тыс. человек, что на 1,2 тыс. больше, чем в 2024 году.

"Это хорошо, не может не радовать. Какие дополнительные меры еще надо принять для того, чтобы люди шли получить профессионально-техническое образование? Может быть, и на моем уровне нужно предпринимать какие-то меры?", - поинтересовался Лукашенко.