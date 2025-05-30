Материальное положение домохозяйств в Польше заметно улучшилось. Об этом свидетельствует последнее исследование Главного статистического управления (GUS) Польши.

На улучшение благосостояния польских домохозяйств повлиял рост среднего ежемесячного дохода в национальной экономике, а также увеличение минимальной зарплаты, социальных и семейных выплат. Положительное воздействие оказала замедляющаяся инфляция.

Уровень среднего располагаемого дохода на одного человека в 2024 году составил 3167 злотых, что на 14,1% больше в реальном выражении, чем в 2023 году.

Как и в предыдущие годы, в 2024 году самый низкий средний доход на человека имели домохозяйства пенсионеров по инвалидности. Их доход составлял 2449 злотых в месяц — на 22,7% меньше, чем общий польский средний показатель.