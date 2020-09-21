На глобусе Беларуси «блестящее образование» с элементами патриотизма

Лукашенко сегодня провел очередные кадровые перестановки, по традиции сопровождая их очерками о воображаемом миру белорусского правителя.

"Мы даем блестящее образование. Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть", - доходчиво объяснил Лукашенко, как обстоят дела внутри страны.

"В нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю. А Академия управления - там вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди. Я специально попросил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз. Нам очень не хватает патриотизма в наших людях", - заключил Лукашенко.

Патриотизм, продолжил белорусский правитель, актуален для медицинских вузов.

«Я также был сторонником, чтобы, грубо говоря, историю КПСС четыре года подряд не изучали и не сдавали экзамены. Но если мы уж первый-второй семестр проходим историю или на втором курсе еще изучаем историю Беларуси, этот курс надо преподавать как следует", - передумал Лукашенко, понимая, что надо неким образом втиснуть в программу и детальное изучение его 26-летнего правления.

Публично, необходимость 4-летнего изучения своего правления патриотизма он объяснил тем, что в одной из поликлиник врач отказался лечить трехлетнего ребенка военного.

"В годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это что же за врачи? Вот причина того, что я поручил внимательно посмотреть на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что его главная задача - спасти жизнь любого человека", - подчеркнул он.

Лукашенко в качестве контр-истории, о которой в отличии от первой знает вся страна, привел недавний случай, когда в Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД: «Ситуация … была обратная. Мы же его перевезли полуживого в ожоговый центр и лечим, потому что это человек".