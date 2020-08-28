Последнее обновление: 28.08.2020 10:39

Минобороны Беларуси продолжает стягивать войска в Гродненскую область

На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования проводятся комплексные тактические учения со сводной группировкой войск.

Как сообщило Минобороны Беларуси, в состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

В ходе учений спланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения.

В рамках решения других задач выполняются полеты самолетов ЯК-130 116 ШАБ по охране Государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществят мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки.

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