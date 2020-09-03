Последнее обновление: 03.09.2020 15:14

Лукашенко: Мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги

Лукашенко заявил, что Гродненская область никогда не отойдет Польше, предупредив, что у него достаточно мер и методов не допустить распада Беларуси.

"Они видят, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно", - заявил Лукашенко.

Он в очередной раз посоветовал Литве заняться своими проблемами.

"Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее", - сказал белорусский правитель.

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