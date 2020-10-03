Премьер РБ: Давление на валютный рынок было атакой с целью положить экономику

Премьер Беларуси Роман Головченко назвал ажиотажный спрос на валюту и отток депозитов из банковской системы страны "волной атаки с целью положить экономику". Он утверждает, что давление на валютный и финансовый рынок было создано искусственно с помощью дезинформации.

Премьер также заявил, что финансовая система Беларуси возвращается на траекторию спокойной работы.

"Мы констатируем, что уже вторую-третью неделю потихоньку возвращаемся на траекторию спокойного функционирования финансовой системы, когда угасла волна девальвационных ожиданий, негативных настроений. Упал спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке", - сказал Головченко.

По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем.