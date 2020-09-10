Россия напомнила Лукашенко, частью какой страны была территория Беларуси в 19 веке

Посол России Дмитрий Мезенцев поздравил Лукашенко книгой с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Это первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - вполне двусмысленно сказал Мезенцев.

Лукашенко в свою очередь поблагодарил Мезенцева за «организацию работы российских СМИ в Беларуси». Белорусский правитель также поделился своими ожиданиями от скорой встречи с Путиным.

«…в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", - сказал Лукашенко.