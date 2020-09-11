Последнее обновление: 11.09.2020 13:43

Кремль подтвердил визит Лукашенко 14 сентября

Лукашенко 14 сентября полетит в Москву на переговоры с Путиным. Это будет первый с начала протестов выезд Лукашенко за пределы страны.

Кремль официально подтвердил дату визита Лукашенко. Но, ни пресс-конференции, ни подписания документов не планируется.

"Визит Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В лучшем случае об итогах переговоров прессу проинформируют через сообщения пресс-служб.

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