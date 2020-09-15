Последнее обновление: 15.09.2020 15:55

В Беларуси договор с адвокатом приравняли к намерению нарушить закон

Суд Заводского района 11 сентября вынес постановление по делу айтишника Павла Манько, которого судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Павлу дали штраф 20 базовых величин, в суде его защищала адвокат Елена Шинкаревич.

Судья Жанна Хвойницкая в постановлении указала: то, что Манько заключил договор с адвокатом, говорит о том, что он заранее намеревался участвовать в несанкционированных акциях, передает tut.by.

«Сообщенные в судебном заседании защитником Шинкаревич сведения о наличии у нее договора с Манько с 3 августа 2020 года о предоставлении интересов на случай его задержания свидетельствуют о том, что Манько намеревался участвовать в несанкционированных акциях, что и сделал 27 августа 2020 года», - говорится в постановлении суда.

Это создает опасный прецедент, когда конституционное право на защиту приравнивают к намерению нарушить закон, считают эксперты.

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