Россия якобы готова перевалить весь белорусский экспорт нефтепродуктов

Россия неожиданно повысила свои мощности по перевалке нефтепродуктов, которые она готова предоставить Беларуси в портах на Балтийском море для замещения аналогичных услуг, предоставляемых Литвой и Латвией.

"Как известно, в нашем северо-западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга... В настоящее время идет проработка условий. Объемы могут составить от 4-6 млн т нефтепродуктов", - сказал министр энергетики России Александр Новак в эфире российского ТВ.

Еще в начале этого месяца Новак оценивал свободные мощности российских портов на Балтике в 3-4 млн. тонн нефтепродуктов.

Вербальное повышение возможного объема перевалки обусловлено тем, что изначальные 3-4 млн. тонн не удовлетворяли минимальные потребности Беларуси. Обычно, в течение года Беларусь экспортирует через литовские порты чуть боле 6 млн. тонн нефтепродуктов.

Вместе с тем, пока нет никакой ясности в стоимости перевалки нефтепродуктов через российские порты. На начало сентября перевалка тонны груза через российский порт обошлась бы Беларуси в 2,3 раза или на 600 российских рублей дороже чем через литовский порт.

В пересчет на год речь идет о потерях в примерно 60 млн. долларов. Кроме того, российский маршрут пока никак не закрывает потребности в перевалке калийных удобрений.