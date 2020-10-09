Последнее обновление: 09.10.2020 12:49

Беларусь поставляет нефтепродукты в России через биржу

Белорусские НПЗ с 1 октября начали поставки топлива в Россию через торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Об этом в ходе пресс-коференции сообщил глава биржи Алексей Рыбников, передает ТАСС.

«Срок запрета истек, белорусские нефтепродукты уже выставляются на торгах. Белорусским коллегам наш рынок интересен», - сказал он.

По словам вице-президента по спотовым рынкам СПбМТСБ Антона Карпова, с 1 октября пришли «приличные объемы». «Было продано порядка 10 тыс. тонн совокупно, насколько я помню», - добавил он, передает ТАСС.

Накануне БНК сообщила о возобновлении с 1 октября поставок автомобильного топлива в Россию, продав только с 1 по 5 октября более 25 тысяч тонн дизтоплива производства Мозырского НПЗ и «Нафтана».

Россия ввела временный запрет на импорт топлива со 2 июня по 1 октября с целью поддержки российских нефтепереработчиков.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование