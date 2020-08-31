Власти Минска намерены разобраться с ростом числа частных школ

Глава Мингорсполкома Анатолий Сивак заявил, что число частных школ в Минске растет и ситуацию нужно срочно брать под контроль

«В последнее время в Минске наблюдается рост школ частной формы собственности. В прошедшем учебном году 880 учащихся получали общее среднее образование в 12 частных учреждениях. В настоящее время число таких учебных заведений составляет 18. Причем только четыре из них прошли соответствующую аккредитацию, — сказал Сивак на педагогическом форуме, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

«Одновременно наблюдается и другая тенденция: с увеличением количества частных учреждений образования растет и число обращений граждан по различным вопросам организации учебного процесса в них. Совершенно точно: ситуацию надо брать под контроль. И комитету, и районным управлениям по образованию необходимо активно изучать качество предоставляемого образования, контролировать выполнение санитарных норм и правил в частных учреждениях. Также важно продолжать уже наметившееся сотрудничество, привлекать их специалистов для участия в мероприятиях по повышению квалификации, обмену педагогическим опытом. И, безусловно, приглашать школьников на городские и районные события», - заявил Сивак.