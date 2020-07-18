Министр образования РБ высказался против профильных классов по медицине

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко высказался против идеи открытия профильных классов в белорусских школах, готовящих к определенной профессии и требующих дополнительных знаний сверх утвержденной школьной программы.

По его словам, исключение составляют педагогические и аграрные классы.

«Нет ничего невозможного. Но если говорить откровенно, я не сторонник этого», - ответил Карпенко, отвечая на вопрос жительницы Борисова о возможности создания в школах профильных классов по медицине.

«А вот в Москве существует проект «Медицинские классы в московских школах». Они сотрудничают с лучшими медицинскими специалистами. Учащиеся этих классов не только изучают на повышенном уровне химию и биологию, но и информатику, физику, математику и могут посещать курсы «Биотехнологии», «Физиология», «Анатомия». А в нашей стране возможно открытие таких медицинских классов?», - спросила она.

«Боюсь, чтобы мы не отбили желание идти в медицинский. Медики сегодня и так учатся шесть лет, затем еще интернатура. А мы человека со школьной скамьи начнем загружать. Дети могут потерять интерес, устать, в конце концов. К таким экспериментам нужно подходить аккуратно», - высказался министр.

«Ведь почему появились аграрные и педагогические классы? В этих профессиях не хватает кадров. И на такие специальности ощущается нехватка абитуриентов. Надеемся, профильные классы решат эту проблему — у выпускников есть преференции при поступлении. Проблем по медицинскому профилю нет — там серьезные конкурсы», - пояснил Карпенко.

Вместе с тем, он не против профориентационной работы: «Возможно, детей, которые хотят поступать в медвуз, нужно заинтересовать медицинской тематикой. Может быть, выехать в медицинский колледж, дать им там подержать в руках медицинские аппараты. Профориентационную работу надо выстроить».