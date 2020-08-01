БГУ подсчитал конкурс во время вступительной кампании 2020 года

БГУ подвел первые итоги приемной кампании 2020 года после того, как вчера, 31 июля, завершился прием документов на бюджетную форму обучения и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания.

На дневную бюджетную форму обучения подано 3496 заявлений абитуриентов при плане приема 2140. Средний конкурс составил 1,63 человек на место (2019 г. – 1,78). Среди подавших документы без экзаменов будет принято 72 победителя международных и республиканских олимпиад (в 2019 г. – 76), говорится в сообщении на сайте вуза.

Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием – 898, это 25,6% от общего числа (в 2019 г. – 778 и 20,5% соответственно).

Среди подавших документы также 1737 человек (что составляет 49,7%) окончили лицеи и гимназии (в 2019 г. – 1741).

Возросло число абитуриентов, имеющих суммарный балл выше 300 – 71,3% (в 2019 г. – 66,5%). Среди них абитуриенты, получившие на ЦТ 100-балльный результат – 101 человек (в 2019 г. – 86).

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокие конкурсы: дизайн (направление – коммуникативный) – 13,7 человек на место при плане приема – 6; дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды) – 10 человек на место при плане приема – 6; правоведение (на сокращенную форму) – 3,9 человек на место, при плане приема – 10.

На заочную бюджетную форму обучения подали документы 565 абитуриентов при плане приема 218 человек, конкурс составил 2,6 человек на место (в 2019 г. – 2,85). В том числе на сокращенный срок обучения подали документы 323 абитуриента при плане приема 68, конкурс составил 4,8 человек на место (в 2019 г. – соответственно 315, 78, 4).

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокий конкурс сложился на следующих специальностях: медицинская экология (сокращенный срок обучения) – 10,6 человек на место при плане 5; правоведение (сокращенный срок обучения) – 6,6 человек на место при плане – 20; социальная работа (сокращенный срок обучения) – 5,0 человек на место при плане – 4; менеджмент (сокращенный срок обучения) – 4 человека на место при плане – 7; финансы и кредит (сокращенный срок обучения) – 3,7 человек на место при плане – 7; документоведение (сокращенный срок обучения) – 4 человека на место, при плане 12.

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 15 августа.