Министр образования: В каждой школе должна быть душа и широкополосный интернет

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил, что в каждой школе должен быть широкополосный интернет, а еще душа, которая в педагогах.

"Мы должны создать в школах четкую систему информационно-образовательных ресурсов, которая, как и учебник, будет доступной и понятной. Мы продолжим оснащать учреждения образования мультибордами. При этом делать акцент не только на школы, но и учреждения дошкольного и дополнительного образования. На особом контроле - обеспечение школ широкополосным доступом в интернет", - сказал Карпенко (цитата БелТА).

Говоря об интернете, министр изрядно упростил проблему. Ведь недостаточно просто завести широкополосный интернет в школу: затянуть оптику в кабинет директора или бухгалтера и подключить рутер. Его (интернет) еще надо развести по школе так, чтобы этим интернетом мог пользоваться каждый учитель в каждом школьном помещении. Пока, даже при наличии в школе высокоскоростного интернета, учителя вынуждены использовать свой личный доступ в сеть, предоставленный мобильным оператором.

При этом, министр делает акцент на том, что педагог должен уметь разбираться в информационных потоках и научить ученика работать с информацией в интернете (которого нет).

"Педагогу необходимо найти подход к каждому ученику, установить контакт не только с ним, но и его родителями. В каждой школе должна быть душа, а она - в педагогах. Белорусские школьники каждый год становятся призерами международных олимпиад, многие показывают максимальные результаты на ЦТ. Во всем этом немалая роль и заслуга педагогов", - сказал Карпенко.

Именно поэтому, по словам министра, в школу должны приходить мотивированные педагоги.

"Я об этом уже говорил не раз и еще раз повторю. Именно с этой целью мы четыре года назад открыли педагогические классы», - твердит Карпенко.

Но классы ничем не помогут. Есть другой рецепт: белорусские школы в один миг могут получить необходимое количество мотивированных педагогов. Для этого необходимо платить учителям мотивирующие зарплаты.