Последнее обновление: 25.08.2020 19:14

США и КНР отчитались о прогрессе по китайско-американской торговой сделке

США и Китай заявили о прогрессе в выполнении соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки.

Об этом говорится в опубликованном заявлении торгового представительства США по итогам переговоров американского министра финансов Стивена Мнучина, представителя США Роберта Лайтхайзера и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Указывается, что стороны «привержены необходимым для успеха шагам». Во время переговоров стороны обговорили шаги Китая для осуществления изменений, к которым призывает соглашение. Эти шаги должны «обеспечить большую защиту прав интеллектуальной собственности, снимут препятствия для американских компаний в сфере финансовых операций и сельского хозяйства, ликвидируют принуждение к передаче технологий».

На переговорах также был затронут вопрос «значительного» роста закупок КНР американской продукции, передаёт РБК.

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