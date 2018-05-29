В США продолжат ограничивать торговлю с Китаем - Белый дом

США сообщили во вторник, что продолжат вводить ограничительные меры в отношении торговли с Китаем, на следующий день после того, как Вашингтон и Пекин объявили о предварительном разрешении торгового спора, позволив предположить, что напряженность между двумя странами ослабла.

К 15 июня Вашингтон опубликует список китайской продукции стоимостью около $50 миллиардов, на которую будут введены 25-процентные пошлины, говорится в заявлении Белого дома. США также продолжат инициировать судебное разбирательство в отношении Китая в ВТО.

Кроме того, к концу июня США объявят об ограничении на инвестиции и “усовершенствовании экспортного контроля” для китайских лиц и компаний, “связанных с покупкой важных в промышленном отношении технологий”, сообщил Белый дом.

Китай в середине мая согласился увеличить объем закупки американской сельскохозяйственной и энергетической продукции, а на прошлой неделе министерство торговли США сообщило законодателям, что достигло соглашения о возобновлении операций китайской телекоммуникационной компании ZTE Corp.

Хотя эти заявления ослабили беспокойство о вероятности торговой войны между двумя крупнейшими в мире экономиками, президент США Дональд Трамп также сказал на прошлой неделе, что любая сделка между Вашингтоном и Пекином потребует “другой структуры”, усилив неопределенность в отношении переговоров.

Трамп угрожал ввести штрафы на сумму до $150 миллиардов на китайскую продукцию для борьбы с тем, что он назвал нечестными торговыми практиками Пекина. Китай предупредил об ответных мерах, в том числе пригрозив пошлинами на ряд наиболее важных статей импорта США, в том числе самолеты, соевые бобы и автомобили.