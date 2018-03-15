США призвали Китай сократить профицит торгового баланса на $100 млрд

Администрация американского президента Дональда Трампа требует у Китая сократить профицит торгового баланса с США на $100 миллиардов, сказал представитель Белого дома в среду, прояснив сообщение, опубликованное республиканским президентом в твиттере на прошлой неделе.

Трамп написал, что США попросили Китай разработать план сокращения торгового дисбаланса с Америкой на $1 миллиард, но представитель Белого дома пояснила, что Трамп имел в виду $100 миллиардов.

Дефицит торгового баланса США с Китаем составил рекордные $375 миллиардов в 2017 году, при этом на долю этого показателя пришлись две три от общего показателя дефицита торговли страны в размере $566 миллиардов в прошлом году, показали данные Бюро переписи США.

Китай отчитался о профиците торгового баланса с США в размере $276 миллиардов за 2017 год, что также составляет около двух третей от глобального профицита в размере $422,5 миллиарда.

Представитель Белого дома отказалась пояснить, как, по мнению администрации, Китай должен добиться сокращения профицита.

Требование к Китаю поступило в тот момент, когда администрация Трампа, как считается, готовится ввести пошлины на импорт продукции китайского сектора информационных технологий, телекоммуникационных компаний и производителей потребительских товаров стоимостью до $60 миллиардов в рамках расследования предположительных нарушений Пекином практик интеллектуальной собственности.

Китайское государственное издание Global Times в четверг сообщило, что США пытаются строить из себя жертву.

“Если США хотят сократить дефицит торгового баланса, необходимо заставить американцев усерднее работать и провести реформы в соответствии со спросом на международном рынке вместо того, чтобы просить весь мир измениться”, - сообщила газета.

“Когда начнется торговая война, дееспособные страны не будут преклоняться перед США. Китай упорно пытался избежать торговой войны, но, если она начнется, политика умиротворения не будет вариантом”.