Советник Трампа рассчитывает на торговую сделку с Китаем

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу рассчитывает, что со временем США и Китай уладят разногласия в торговой сфере и торговые барьеры “с обеих сторон уменьшатся”.

“Процесс есть. Будут некоторые движения вперед-назад, но также идут какие-то переговоры, - сказал советник Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox Business Network. - Я думаю, мы заключим сделку со временем”.

Отвечая в среду на вопрос журналистов о том, есть ли шанс, что объявленные США пошлины на китайскую продукцию не вступят в силу, Кадлоу сказал: “Да, это возможно. Это часть процесса”.

Позднее в интервью Fox News Channel он отметил: “Я не думаю, что это торговая война. Я думаю, будут интенсивные переговоры с обеих сторон”.