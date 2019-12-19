Китай решил освободить ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Пекин освободит от дополнительных пошлин некоторые американские товары, сообщает комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Как говорится в заявлении, мера вступит в силу 26 декабря и продлится год — до 25 декабря 2020 года. Согласно списку от пошлин освободят шесть товаров, в том числе полипропилен, микрокристаллический парафин, полиэтилен высокой плотности, металлоцен и др., передает РБК.

США и КНР находятся в состоянии торговой войны с 2018 года. Она началась после того, как американский президент Дональд Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил Вашингтону зеркально. За первые пять месяцев 2019 года объем торговли между странами сократился на 14,6% по сравнению с прошлогодним.

Сейчас стороны ведут переговоры о торговой сделке. Однако при их срыве Трамп пообещал существенно повысить тарифы.

В августе после переговоров с КНР Трамп заявил, что с начала сентября Вашингтон введет дополнительные пошлины в 10% на китайские товары общей стоимостью $300 млрд. Позднее введение пошлин для определенных товаров было отложено до 15 декабря. В Китае заявили о симметричном ответе.

13 декабря власти США сообщили, что Вашингтону и Пекину удалось заключить соглашение в рамках первой фазы торговой сделки и пошлины на ввозимые в Штаты товары, которые собирались ввести с середины месяца, отменили. Китай ответил тем же.