США и Китай подписали первый пакет документов по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами.

В рамках соглашения, полный текст которого публикует The Washington Post, Китай соглашается купить сельскохозяйственную продукцию на $12,5 млрд в текущем году и на $19,5 млрд в 2021 году. В шоппинг-лист должны войти масличные культуры, мясо, хлопок и злаки.

Закупки энергетических товаров, включая нефть, СПГ, нефтепродукты и уголь, должны составить $18,5 млрд в этом году и $33,9 млрд в следующем. Кроме того, Китай соглашается приобретать американское оборудование для АЭС.

В общей сложности за два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на 200 млрд долларов больше, чем в 2017 году.

Одновременно американские банки и страховые компании получают доступ на китайский финансовый рынок: до 1 апреля Пекин отменяет ограничения на иностранное присутствие в страховом секторе, а также на рынках ценных бумаг, фьючерсов и управления активами. Американские рейтинговые агентства получают право выставлять рейтинги китайским бондам в национальной валюте.

По вопросам интеллектуальной собственности и трансфера технологий в соглашении зафиксированы лишь пространные заявления о «важности» этих пунктов без конкретных обязательств.

США не отменяют уже введенные против Китая пошлины, которые затрагивают почти 360 млрд долларов китайского экспорта ежегодно, однако отказываются от дальнейшего повышения тарифов.