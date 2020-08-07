За 3 дня досрочного голосования в Беларуси были задержаны 37 наблюдателей

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси за 3 дня досрочного голосования задержали, надо понимать на основании жалоб председателей и членов в УИКов, задержали 37 наблюдателей.

Из них трое были задержаны сегодня, 7 августа, сообщила пресс-служба инициативы «Честные люди».

Задерживают аккредитованных наблюдателей как люди в форме сотрудников правоохранительных органов, так и люди в штатском. В том числе, задерживают не только на избирательном участке, но и дома утром или вечером.

«Лишены аккредитации около сотни наблюдателей», - говорится в сообщении.

В целом, за 3 дня досрочного голосования наблюдатели платформы Честные Люди зафиксировали 5 121 нарушение.

Чаще всего нарушения связаны с недопуском на участок, запретом на ознакомление с протоколами, несовпадением количества проголосовавших по подсчётам наблюдателя с данными из протокола комиссии.

Всего работает более 5000 наблюдателей на почти 1000 избирательных участках.