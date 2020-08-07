Шклярову предъявлено обвинение в организации беспорядков

Задержанному 29 июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову предъявлено обвинениев организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на адвоката политтехнолога Антона Гашинского.

«Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей, в камере нет телевизора, жалуется на ухудшение здоровья», - рассказал адвокат.

Политтехнолог ранее заявлял, что с Сергеем Тихановским он никак не взаимодействовал, никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал», более того: его в момент тех событий не было в Беларуси.

Европейская федерация журналистов призвала власти Беларуси освободить Виталия Шклярова, который был также известным политическим комментатором и колумнистом «Новой газеты», и прекратить преследование журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей.