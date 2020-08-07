Парней, включивших «Перемен» в Киевском сквере, судят за хулиганство

Звукорежиссёров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, задержанных после того, как они включили Цоя на мероприятии в Киевском сквере, в здании суда Центрального района судят за мелкое хулиганство и неповиновение.

Роль судьи играет Виктория Шабуня, ранее десятки раз отправлявшая активистов за решётку.

Кирилл и Влад вчера пустили в динамики запрещенную в Беларуси песню Виктора Цоя «перемен». Как сообщает tut.by со ссыкой на очевидцев, позже их задержали и избили сотрудники ОМОНа.

«Парни казались избитыми. У высокого человека с длинными волосами лоб и глаза были прямо красными-красными. У второго одна половина лица была красной, и он прикладывал бутылку, чтобы не было отека», - рассказали очевидцы, которых самих завинтили сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщил Никита Галанов, брат задержанного Кирилла, вчера ночью он приехал в Центральное РУВД, чтобы написать заявление о пропаже. И только после этого сообщили, что Кирилл находится в ЦИП.

Реакция главы районной администрации на хит времен СССР.