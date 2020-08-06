Последнее обновление: 06.08.2020 15:06

Концерты в поддержку Лукашенко обойдутся почти в $2 млн

Анонсированные властями страны многочисленные концерты в поддержку Лукашенко, которые пройдут в разных городах страны 8 августа, обойдутся белорусским налогоплательщикам примерно в $2 млн.

Такая информация была опубликована в нескольких телеграм каналах. В частности, за концерты "За Беларусь" в Минске с участием «звезд белорусской оперы и эстрады, прославленных коллективов народной и академической музыки, талантливых молодых артистов и популярных исполнителей» Управление делами президента заплатит около $1,2 млн, за похожие перфомансы в регионах – около $500 тыс.

Один из таких концертов пройдет 8 августа в Минске в парке Дружбы народов, несмотря на то, что это площадка была, по сути, забронирована под агитационный митинг кандидатом в президенты Светланой Тихановской еще 14 июля.

Сегодня, 6 августа, белорусские власти аналогичным способом заблокировали проведение агитационного митинга Тихановской, устроив на площадке парка Дружбы народов праздничное мероприятие в честь несуществующих в Беларуси железнодорожных войск.

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