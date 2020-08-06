В Минске для беседы задержана глава штаба Светланы Тихановской

Сотрудники МВД сегодня в Минске задержали начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, Марию Мороз.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Сегодня, 06.08, около 11 часов задержана на выходе из Литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, людьми, которые представились сотрудниками МВД. Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно»,- сообщила Красулина.

В 12:45 Марию Мороз отпустили. Как сообщает Мария, таким образом власти проводят разъяснительную беседу.

Цель разъяснительной беседы - предупредить, что в случае проведения сегодня митинга Светланы Тихановской в парке Дружбы народов, будут посадки организаторов.