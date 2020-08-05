Беларусь снизит импорт нефти в августе из-за ремонта на Нафтане

Концерн Белнефтехим сообщил о снижении импорта нефти в августе, в том числе и из России, сославшись на потребности нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, импорт российской нефти нефти сократится в августе с 1,58 млн. тонн до 1,21 млн тонн. Всего Беларусь в августе импортирует 1,37 млн. тонн нефти

"Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн. тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн тонн, из которых 77 тыс. тонн будет поставлено железнодорожным транспортом ", - сообщил Тищенко.

По его словам, снижение импорта связано с плановым ремонтом на Новополоцком НПЗ.

В августе Беларусь также импортирует 160 тыс. тонн азербайджанской и американской нефти, которые будут поставлены танкерами.