Последнее обновление: 03.08.2020 12:05

Беларусь прикупила еще один танкер азербайджанской нефти

Беларусь купила у государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR еще один танкер нефти.

"2 августа из Супсы вышел танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти. Прибытие в порт Южный ожидается 4-5 августа", - сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

SOCAR в текущем году уже поставила в Беларусь 420 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды на Мозырский НПЗ.

Ранее, глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Беларусь планирует купить у SOCAR до 1 млн т нефти.

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