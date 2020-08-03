Беларусь прикупила еще один танкер азербайджанской нефти

Беларусь купила у государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR еще один танкер нефти.

"2 августа из Супсы вышел танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти. Прибытие в порт Южный ожидается 4-5 августа", - сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

SOCAR в текущем году уже поставила в Беларусь 420 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды на Мозырский НПЗ.

Ранее, глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Беларусь планирует купить у SOCAR до 1 млн т нефти.