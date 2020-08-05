Последнее обновление: 05.08.2020 11:18

Беларусь утвердила тариф на прокачку нефти от МНПЗ до полькой границы

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь постановлением №55 от 27 июля 2020 года утвердило тариф на прокачку нефти от польской границы на Мозырский НПЗ.

«[установить] тариф услугу по транспортировке нефти по маршрутному направлению «Линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь – Адамова Застава» в размере 8,43 белорусского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость)», - говорится в сообщении МАРТ.

«Данный тариф установлен в связи с необходимостью организации поставок нефти на ОАО «Мозырский НПЗ», - отмечается в сообщении.

Таким образом, Беларусь полностью подготовилась к поставкам американской нефти через Гданьск и реверс нефтепровода «Дружба».

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