Беларусь за 7 месяцев 2020 года снизила импорт нефти из РФ на 37,4%

Российские нефтяные компании в январе-июле 2020 года поставили в Беларусь 6,14 млн тонн нефти, что на 37,4% меньше, чем в январе-июле 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК.

Сообщается также, что транзит белорусской нефти по системе "Транснефти" в январе-июле составил 507 тыс. тонн (в том числе 142 тыс. тонн в июле).

По данным "Белнефтехима", в июле белорусские НПЗ закупили у российских НК 1,58 млн тонн нефти, в том числе 1,495 млн тонн поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн - по железной дороге.

На III квартал "Белнефтехим" согласовал с Минэнерго РФ поставки нефти на белорусские НПЗ по МН "Дружба" в объеме 5,75 млн тонн.