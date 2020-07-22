Беларусь закрыла статистику по импорту нефти

Белорусские власти частично закрыли статистические данные по импорту нефти в страну, пытаясь таким образом скрыть стоимость импорта альтернативной нефти.

Согласно опубликованным данным, Белстат лишь указывает общий объем импорта нефти как в тоннах, так и в долларах, выводя таким образом среднюю цену импорта, которая по сути ни о чем не говорит поскольку является «средней температурой по больнице».

Так за 5 месяцев 2020 года Беларусь импортировал 5,0073 млн. тонн нефти на общую сумму $904,833 млн. Средняя цена импорта составила $180,7 за тонну. Для сравнения, за 5 месяцев 2019 года импорт нефти составил 7,0845 млн. тонн (Сравнивать стоимостные показатели нет смысла из-за существенной ценовой разницы).

Еще известно, что из стран СНГ за 5 месяцев 2020 года импорт нефти составил 4,4382 млн. тонн на сумму $770,502 млн., в том числе импорт из стран ЕАЭС в объеме 4,085, млн. тонн на сумму $690,195 млн.

Импорт нефти из Азербайджана обошелся в $64,3925 млн., Казахстана – $375,9 тыс., России $689,819 млн., Украины - $15,9147 млн.

Импорт нефти из стран вне СНГ составил 569,2 тыс. тонн на сумму $134,331 млн. (средняя цена $236,014 за тонну). Импорт нефти из Литвы обошелся в $72,0329 млн., Норвегии – $52,5683 млн., Саудовской Аравии – $9,7297 млн.