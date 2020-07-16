Беларусь купила второй танкер нефти у США

Беларусь купила у США второй танкер нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"По плану августовских поставок сегодня в американском порту Бомонт стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т. нефти сорта White Eagle Blend", - говорится в сообщении концерна.

Танкер с нефтью WEB приплывет в Клайпеду 6-8 августа.

"Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals", - пояснил Тищенко.