Последнее обновление: 04.08.2020 16:53

Для пересечения границы Беларуси и России необходим бумажный мини-пропуск

Российские пограничники начали выдавать «микропропуска» гражданам России, которые желают въехать в Беларусь.

Как сообщает «Московский комсомолец», этот мини-пропуск необходимо предъявлять сотрудникам белорусской погранслужбы после пересечения российской границы.

При этом, в Беларусь пускают лишь тех, кто едет в страну по работе, учебе или к родственникам. Очередь на пересечение границы достигает трех часов.

Пропуск представляет собой квадратик бумаги со стороной 2 см с надписью «пропуск» и подписью.

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