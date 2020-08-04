Для пересечения границы Беларуси и России необходим бумажный мини-пропуск

Российские пограничники начали выдавать «микропропуска» гражданам России, которые желают въехать в Беларусь.

Как сообщает «Московский комсомолец», этот мини-пропуск необходимо предъявлять сотрудникам белорусской погранслужбы после пересечения российской границы.

При этом, в Беларусь пускают лишь тех, кто едет в страну по работе, учебе или к родственникам. Очередь на пересечение границы достигает трех часов.

Пропуск представляет собой квадратик бумаги со стороной 2 см с надписью «пропуск» и подписью.