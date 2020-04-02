Последнее обновление: 02.04.2020 14:37

Лукашенко обвинил Россию в нарушении равных условий для белорусов

Закрыв границу с Беларусью, Россия нарушила предусмотренный договором о создании Союзного государства принцип равных условий для граждан обеих стран.

Об этом сегодня заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Мир», приравняв Россию к коронавирусу.

«Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, - равные условия для людей», - сказал Лукашенко, добавив, что если России надо было что-то предпринять, то следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ.

"Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, - значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны, а Россия огромная, не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы "друг познается в беде"?» - заявил белорусский правитель,

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