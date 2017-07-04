Белорусы смогут въехать в российскую погранзону только по спецпропускам

С 1 октября белорусам, чтобы попасть в приграничную зону со стороны России, нужно будет получить специальный пропуск.

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов 3 июлябыл опубликован проект указа, который касается новых правил режима в пограничной зоне России, пишет tut.by.

В документе сказано, что новшества касаются пятикилометровой пограничной зоны на границе Беларуси и России и вступают в силу с 1 октября 2017 года. С этой даты белорусы будут въезжать в погранзону по специальному пропуску и документу, удостоверяющему личность.

Продолжительность пребывания будет указана в пропуске, кроме того, человек может находиться только в том месте, которое помечено в документе. То есть, он не имеет права отклониться от маршрута.

Если белорусский автомобиль следует транзитом через границу РФ, то будет разрешена вынужденная остановка, чтобы водитель мог сходить в кафе или заправить авто.

Как только правила вступят в законную силу, белорус уже не сможет просто так съездить в гости к родственникам, живущим в пограничной зоне России. Для начала ему необходимо будет добраться до Смоленска (около 50 километров от границы), написать заявление на пропуск в ФСБ или оставить заполненный бланк на ближайшем пограничном пункте. Но за самим пропуском придется уже ехать в Смоленск.

«При невозможности своевременно покинуть пределы пограничной зоны вследствие обстоятельств непреодолимой силы допускается пребывание граждан в пределах мест их временного пребывания до окончания указанных обстоятельств при условии уведомления о таких обстоятельствах пограничного органа или ближайшего подразделения пограничного органа, документального и иного достоверного их подтверждения», — говорится в документе.

Напомним, пограничная зона на границе двух стран (с российской стороны) была создана в феврале этого года.