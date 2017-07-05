Последнее обновление: 05.07.2017 17:02

Госпогранкомитет Беларуси опроверг информацию о введении пропусков на границе с РФ

Введение пропусков для белорусских граждан в пограничной зоне Российской Федерации на совместном участке границы не планируется, говорится в официальном сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

Как сообщалось, 3 июля 2017 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект Приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации «Об утверждении Правил пограничного режима» которым определяются правила пограничного режима в пограничной зоне, в том числе правила въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне Российской Федерации.

Согласно подпункту «г» пункта 2 проекта данного Приказа: «Въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, осуществляется гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь, следующими в пограничную зону, установленную вдоль российско-белорусского участка государственной границы».

«Таким образом, каких-либо пропусков (спецпропусков) для въезда (прохода) в пограничную зону Российской Федерации, установленную вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, для граждан Беларуси проектом вышеупомянутого Приказа не предусматривается. Информация, распространенная различными источниками в сети интернет, о том, что «белорусы будут въезжать по спецпропускам в погранзону со стороны России с 1 октября» – не имеет под собой оснований», - говорится в сообщении.

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