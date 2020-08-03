Шкляров утверждает, что никак не взаимодействовал с Тихановским

Задержанный 29 июля в Гомеле политтехнолог Виталий Шкляров уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам.

Об этом сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский, посетивший сегодня своего подзащитного, передает tut.by.

«Виталий выглядит подавленным, он уверен, что его задержали незаконно, и то, что ему вменяется, не поддается никакой критике. Он считает себя пострадавшим за те статьи, которые он писал — это очевидное политическое преследование. Фактически это первый политтехнолог, которого преследуют за его комментарии», — заявил адвокат.

Гашинский также рассказал, что Шклярова уже несколько раз перекидывали из камеры в камеру и он оказывался там с лицами, которые уже осуждены за преступления.

Политтехнолог заявляет, что с Сергеем Тихановским он никак не взаимодействовал, никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал», более того, его в момент тех событий не было в Беларуси.

Ожидается, что завтра суд в закрытом заседании рассмотрит жалобу защитника Шклярова на его задержание.