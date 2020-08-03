В Столбцах отменена встреча с доверенными лицами Тихановской

Встреча с доверенными лицами Светланы Тихановской, которая должна была пройти сегодня в Столбцах с 18.00 до 20.00, отменяется.

«Площадка не подготовлена, а также есть опасения, что готовятся задержания. В целях общей безопасности организаторы приняли решение отказаться от встречи», — сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».

Мероприятие должно было пройти на стадионе «Юность» с 18.00 до 20.00. Представители штаба Тихановской приехали для организации пикета за два часа до его начала, однако подготовиться к мероприятию не удалось.

На видео, появившемся в социальных сетях, видно, что у самого входа на стадион вырыта яма, из нее машина якобы откачивает воду.

Встречи с доверенными лицами Тихановской сегодня также проходят в Вилейке, Дзержинске и Минске.

4 августа кандидат в президенты Тихановская и представители объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало посетят Слуцк и Солигорск.

Пикет в Слуцке запланирован на 17.30 на площадке возле Слуцкого городского молодежного театра. В Солигорске мероприятие пройдет на стадионе «Строитель», начало в 19.30.