Лукашенко о «вагнеровцах»: Никакого Стамбула не было, это первая группа из 200 человек

Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича о задержанных «боевиках из частной военной компании».

"Многие факты, вы мне письменно доложили, интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - заявил Лукашенко.

Он попросил обращаться аккуратно с задержанными: "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал".

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю, я прочитал доклад, это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - заявил белорусский правитель.

"На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда. Следствие ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение - за вами (КГБ) и милицией. Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу", - заключил Лукашенко.

Он также сказал, что всегда, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют.

"У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", - сказал белорусский правитель.