Последнее обновление: 31.07.2020 22:35

Посол РФ: Ситуация с задержанием граждан РФ наносит ущерб отношениям

Лица, пытающиеся "раскрутить" обстановку вокруг задержания россиян в Беларуси, не готовы развивать систему российско-белорусских отношений сейчас и в будущем, считает посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Те безосновательные и жесткие заявления о причинах и нахождении наших граждан здесь высосаны из пальца и взяты ниоткуда. К сожалению, мы видим тенденциозную подачу материала, и разговоры о том, что эти люди могли бы быть причиной дестабилизации обстановки, просто не выдерживают никакой критики, они абсурдны и неестественны", - заявил Мезенцев, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что "этот факт наносит ущерб нашим отношениям". "И те, кто пытается дальнейшим образом раскручивать эту ситуацию, не являются теми людьми, которые готовы развивать и поддерживать систему двусторонних отношений сегодня и завтра", - сказал посол.

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