Лукашенко охотится на яйца Бабича ?

Одна из главных причин, по которой белорусы желают перемен, заключается в том, что страна устала от того, как ее президент, пусть и диктатор, позволяет себе в интервью или прямом эфире высказывания, подобные следующему:

«Я подозреваю отдельных, не хочу их фамилии называть. Я им сказал: поймаю - оторву яйца! Я их все равно поймаю, я их отловлю!», - высказался Лукашенко о своих недоброжелателях в России

«Они в руководстве России?», - уточнил у Лукашенко в ходе интервью Гордон.

«Они бегают туда, согласовывают и начинают крутить. Они в среднем звене», - ответил белорусский правитель.

Надо полагать, после этой фразы экс-послу России в Беларуси Михаилу Бабичу должно было стать очень страшно, и он судорожно принялся бы названивать Илону Маску, чтобы тот поскорей упрятал российского чиновника от возмездия Лукашенко где-нибудь на Марсе.

Впрочем, Бабич не так давно был в Минске. Странно, что Лукашенко не воспользовался этим шансом. А то ведь мог на пару с Анной Канопацкой взять сачки и выйти на охоту за … смотри заголовок.

Проблема усугубляется тем, что любой переход дозволенной черты всегда нарывается на ответную реакцию.

«Лукашенко- это фрик, клоун, вертлявый персонаж». Источник о заявлении Лукашенко поймать своих недоброжелателей и «открутить им яйца», - такой пост опубликовал телеграм-канал «Незыгарь» (https://t.me/russicatop/13724).