Явлинский: Лукашенко и Кремль в любом случае договорятся насчет «боевиков»

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский полагает, что задержанные в Беларуси 33 «путешественника» могут быть кем угодно. И независимо от того, чья это операция, Лукашенко так или иначе договорится с Путиным. Проиграют только люди.

«В Белоруссии задержаны 33 гражданина России. Имена и фамилии известны. Многих уже опознали как воевавших на Донбассе. Но российские официальные лица сутки не могли объяснить, что делали на территории иностранного государства три десятка одетых в стиле милитари мужчин с российскими паспортами. Что такое ЧВК «Вагнер», в Кремле тоже не знают, а Песков вообще говорит, что в России нет никаких частных военных компаний. Вчера к ночи в российском МИДе сообразили, что «указанная группа», оказывается, следовала транзитом через Минск в Стамбул, но опоздала на рейс. А сегодня Совет безопасности России во главе с Путиным выразил надежду на скорое освобождение «путешественников», - написал Явлинский в своем блоге на сайте «Эхо Москвы».

«Это, видимо, такой новый вид туризма — «милитари-стайл». Из Стамбула можно улететь и в Ливию, и в Судан. Там сейчас как раз самый разгар туристического сезона, можно осмотреть какой-нибудь собор типа Солсберийского. Ну или поохранять «энергетические объекты», как сказал посол России в Белоруссии. А еще, наверное, можно сдать допинг-пробы для будущих Олимпиад», - добавил политик.

По его словам, все знают, что бойцы частных военных компаний проходят подготовку на территории баз вооруженных сил РФ, регулярно и многократно пересекают государственные границы различных стран, получают воинские награды в Кремле, то есть являются, по существу, неформальными спецподразделениями российских силовых ведомств.

«В Кремле, как обычно в таких случаях, об этом говорить не хотят. Оно и понятно: деятельность ЧВК запрещена российским законодательством. Вот только эти незаконные вооруженные формирования может использовать кто угодно (при наличии денег и склонности к авантюрам) и в каких угодно целях как за границей, так и внутри страны», - отмечает Явлинский.

«Ну а что касается конкретной ситуации в Минске, то при таких масштабах государственной лжи в России задержанные могут быть кем угодно — как наемниками, следующими в Турцию и почему-то опоздавшими на рейс, так и провокаторами, направленными накануне президентских выборов в Белоруссию, чтобы там что-то «заквасить». Вне зависимости от того, действует ли Лукашенко по договоренности с Кремлем или нет, эти стороны в конечном счете договорятся. А в проигрыше останутся люди», - резюмировал он.