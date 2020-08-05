Глава Россотрудничества: Считаю заявление Лукашенко враждебным по отношению к Беларуси и России

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал враждебными по отношению и к России и к Беларуси высказывания Лукашенко, прозвучавшие в его послании к чиновникам и народу.

«Меня никто не уполномочил что-то говорить по Беларуси, так что всё написанное дальше - частное мнение, высказанное в личном блоге, не с позиции официального лица: заявление президента Беларуси А.Лукашенко считаю враждебным по отношению к России и к Беларуси, кстати, тоже», - пишет Примаков в своем тг-канале.

«Александр Григорьевич, желая победить на выборах, такими вот заявлениями с намёками на российское вмешательство во внутренние дела республики, граничащими с угрозами броскими фразами про «запылает до Владивостока», арестами российских граждан и передачей их данных украинским спецслужбам демонстрирует готовность порвать с Россией. Просто стоит понимать, что аудитория таких заявлений - не в России, обращается Александр Григорьевич к Брюсселю, Вашингтону и Варшаве, а также к небольшой кучке полонофильских националистов. И ещё стоит понимать, что таких вот заявлений Александра Григорьевича эта основная для него аудитория не оценит», - отметил глава Россотрудничества.

«Конечно, никто в России в дела Беларуси не вмешивался и не собирается. Нам давно стоит посчитать те силы, те средства, ресурсы, которые мы с братской любовью, редко и робко спрашивая, что там было и на что потрачено, вкладывали в Беларусь - тарифами, скидками, кредитами и прочим. Поверьте, очень, очень много. Александр Григорьевич полагает, что было, видимо, наоборот. Этот подсчёт не отрицает нашей дружбы и любви - просто нужно спросить в первую очередь самих себя, а доходила ли вся эта помощь, содействие и прочее до наших братьев или работала в основном на то, чтобы именно элиты республики чувствовали себя уверенно ещё год, два, пять, десять. Не делали ли мы ошибки, помогая не столько народу Белоруссии, сколько её «элитам». В этом вопрос», - подчеркнул Примаков.

Он допустил комментарий и как глава Россотрудничества.

«…как руководитель Россотрудничества: конечно, Агентство как всегда, и раньше, и впредь, будет следовать установкам нашего президента, в координации с МИД России. И я уверен, что наш президент очень внимательно относится к заявлениям и поступкам белорусского руководства. Полагаю, что у Россотрудничества могут появиться уточнённые задачи. И конечно работа будет строиться исходя из новой вот этой реальности», - резюмировал Примаков.