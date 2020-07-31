Последнее обновление: 31.07.2020 15:06

Путин ожидает скорого освобождения задержанных в Беларуси граждан РФ

Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили безосновательное задержание россиян в Минске, выразив надежду на их освобождение.

Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания с членами Совбеза, передает ТАСС.

"Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии", - сказал он. "Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил пресс-секретарь.

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