Последнее обновление: 31.07.2020 15:06

Кремль: Задержанные в Беларуси - сотрудники ЧОП на пути в Турцию

Задержанные в Беларуси россияне находились там проездом и летели в Стамбул, ничего противозаконного они не совершали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане, они приехали проездом в Беларусь, они должны были улетать в другую страну, транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Беларусью и белорусскими делами", - сказал Песков журналистам, передает Интерфакс.

По его словам, россияне опоздали на самолет и ждали вылета.

"У них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не совершали, не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно", - сказал Песков.

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